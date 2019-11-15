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İtalya'da gündem Merih Demiral!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi. Maçın 82. dakikasında Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert'i geçen topu çizgiden çıkaran Merih Demiral maça damgasını vurdu. Merih performansıyla İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 14:41 Güncelleme: 15.11.2019 14:41
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Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki şampiyonalara play-off maçları sonucunda katılma hakkı elde etti.
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