İtalya'da gündem Merih Demiral! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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İtalya'da gündem Merih Demiral!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi. Maçın 82. dakikasında Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert'i geçen topu çizgiden çıkaran Merih Demiral maça damgasını vurdu. Merih performansıyla İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 14:41 Güncelleme: 15.11.2019 14:41
İtalya'da gündem Merih Demiral!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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İtalya'da gündem Merih Demiral!

Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak.

İtalya'da gündem Merih Demiral!

Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

İtalya'da gündem Merih Demiral!

İLK KEZ 1 MAÇ KALA GARANTİLEDİ

Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup maçlarının bitimine 1 hafta kala katılmayı garantiledi.

İtalya'da gündem Merih Demiral!

Ay-yıldızlı ekip, 1996 ve 2000'deki şampiyonalara play-off maçları sonucunda katılma hakkı elde etti.

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