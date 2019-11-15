UEFA'dan EURO 2020 analizi: Merih ve Sergen detayı...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda sahasında ağırladığı İzlanda ile berabere kalarak turnuvaya katılmayı garantilemişti. UEFA resmi internet sitesi üzerinden, EURO 2020 bileti alan takımlar için analiz yaptı. İşte Türkiye analizinde yer verilen Merih Demiral ve Sergen Yalçın detayı...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Kasım 2019 Cuma 13:40
Güncelleme: 15.11.2019 13:40
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak, tarihinde 5. defa Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
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Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde elemelerde birçok ilke imza atarak şampiyonaya katılan ay-yıldızlı ekip, UEFA'nın turnuvaya katılan takımların analizini yaptığı sayfada yer aldı.
Türkiye ile ilgili grup bilgisi ve aldığı puanı paylaşan UEFA, kilit oyuncu ve takip edilmesi gereken isimleri yazdı.
UEFA'ya göre A Milli Takım'ın anahtar oyuncusu, Everton forması giyen Cenk Tosun olarak gösterildi. Yıldız isimden, "Belki çok hızlı değil ama çalışkan ve safkan bir bitirici" şeklinde bahsedildi.
Öte yandan ay-yıldızlılarda takip edilmesi gereken isim olarak, İzlanda maçında çizgiden çıkardığı topla büyük takdir toplayan Merih Demiral vurgulandı.