Bu görüntünün sırrı ortaya çıktı! Fransa...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'la aynı grupta bulunan Fransa'nın Moldova'yla karşılaştığı mücadelede dikkat çeken bir detay vardı.

Fransız futbolcuların sağ kollarına beyaz bandaj takması dikkat çekerken, Foot Mercato bunun nedeninin hem Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Fransız askerleri hem de Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için olduğunu duyurdu.





FIFA YASAK DEDİ İNGİLTERE DİNLEMEDİ

Öte yandan başta İngiltere olmak üzere Britanya'da bulunan ülkeler her kasım ayında, geçmişten bu yana savaşta ölen askerler anısına gelincik çiçeği rozeti takıyor. Futbol takımları ise formalarına bu rozeti işletiyor. Daha önce FIFA ile İngiltere bu konuda sık sık karşı karşıya gelmişti. İngilizler, ceza almak pahasına maçlara gelincik çiçeği figürlü forma ile çıkmışlardı.





