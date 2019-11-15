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15 Kasım 2019, Cuma
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Bu görüntünün sırrı ortaya çıktı! ...

Bu görüntünün sırrı ortaya çıktı! Fransa...

Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova ile karşı karşıya geldiği mücadelede Fransız futbolcuların kollarına 'beyaz bandaj' takmasının nedeni belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'la aynı grupta bulunan 'nın Moldova'yla karşılaştığı mücadelede dikkat çeken bir detay vardı.

Fransız futbolcuların sağ kollarına beyaz bandaj takması dikkat çekerken, Foot Mercato bunun nedeninin hem Birinci Dünya Savaşı'nda ölen Fransız askerleri hem de 'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için olduğunu duyurdu.


FIFA YASAK DEDİ İNGİLTERE DİNLEMEDİ

Öte yandan başta olmak üzere Britanya'da bulunan ülkeler her kasım ayında, geçmişten bu yana savaşta ölen askerler anısına gelincik çiçeği rozeti takıyor. Futbol takımları ise formalarına bu rozeti işletiyor. Daha önce ile İngiltere bu konuda sık sık karşı karşıya gelmişti. İngilizler, ceza almak pahasına maçlara gelincik çiçeği figürlü forma ile çıkmışlardı.


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  1. 15.11.2019
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