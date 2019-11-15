Engin Fırat: Fransa karşısında hakemleri geçemedik
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız ile birlikte H Grubu'nda yer alan Moldova, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Moldovalı futbolcular, Fransa'nın Varane ile bulduğu ilk gol öncesinde kaleciye faul yapıldığına yönelik itiraz etse de gol geçerli sayıldı. Skandal karar sonrası Moldova Milli Takımı'nın Türk çalıştırıcısı Engin Fırat, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fırat, "Fransa'ya karşı çok iyi oynadık ama hakemleri geçemedik" ifadelerini kullandı.
Engin Fırat'ın açıklamaları şu şekilde:
"ORTADA ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ART NİYET VAR"
"Takımımdan çok memnun kaldım. 1-0 öne geçip oyunu kontrol ettik. Ondan sonra maalesef hakemler araya girdi. Golden önce çalınmayan net bir faul var. Gol şaibeli değil, ortada çok net bir şekilde art niyet var. Hakemlerin kaleciye yapılan faulü görmeme ihtimali sıfır. Onun için orada şaibeden bahsetmek bile yanlış olur. Devre arasına 1-0 önde girseydik takımın direnci daha yüksek olurdu ve maçtan galip gelme, en azından beraberlikle ayrılma ihtimalimiz vardı. Bu takımımız için çok önemliydi çünkü Moldova futbol tarihinin en önemli sonucu olacaktı. Diğer yandan Türkiye için de çok önemli olacaktı. Türkiye bu sonuçla grup liderliğine ulaşabilecekti. Oyuncular elinden geleni yaptı ama olmadı. Hakemleri maalesef geçemedik."
"TÜRK ANTRENÖRLERİN YURT DIŞINA AÇILMASI TÜRK FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ OLUR"
Fırat, "Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de bir takım çalıştırma isteğiniz var mı?" sorusuna "Tabii ki olabilir ama ben Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi daha faydalı görüyorum. Çünkü bende bu imkan varken böyle devam ettiğim sürece özellikle yeni yetişen antrenörlerin bu vizyona sahip olmasını istiyorum. Yurt dışına daha fazla Türk antrenörün açılması, Türk futbolu adına çok önemli olur" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.
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