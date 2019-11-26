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26 Kasım 2019, Salı
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vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

'daki Madrid Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu ve 'ın altyapı takımının antrenörü hakkında beraat kararı verdi.

Profesyonel futbolculuk döneminde, 2010, 2011, 2012 yıllarında gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 farklı suçtan hakkında 2,5 yıl hapis cezası talep edilen Alonso, beraat etti. Mahkeme, Alonso ile birlikte sanık olan diğer iki mali danışmanın yöneltilen suçlamalarda cezai sorumlulukları bulunmadığına kanaat getirdi.

Savcı, eski futbolcu Alonso'nun imaj haklarından elde ettiği gelirlerinden vergi kaçırdığını iddianamesinde sunmuş ve yargılanan 3 sanığın her birinin 4 milyon avro ödemesini ve Vergi Dairesi'ne de toplamda 2 milyon 32 bin 845 avro yatırılmasını talep etmişti. 'da futbolculara yönelik vergi kaçırma iddiaları son yıllarda sıkça gündeme gelirken, şimdiye kadar vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, anlaşma yolunu kabul etmeden mahkemeye giden sadece olmuştu.

kulübünün altyapı takımının antrenörlüğünü yapan Alonso, mahkemedeki ifadesinde "Hiçbir şeyi, asla gizlemeden, her zaman açık ve şeffaf oldum. Üzerime düşen vergiyi her zaman ödedim. Yapmamam gereken bir şeyi yaptığımı asla düşünmedim ve düşünmüyorum." demişti. İspanya'da , , Xavier Mascherrano, , , , Gerard Pique, Fabio Coentrao, İker Casillas, , , ve teknik direktör gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim vergi kaçırmaktan para cezası almıştı.

  1. 26.11.2019
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