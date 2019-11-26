UEFA yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu

UEFA yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu

'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.

Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan (10) oldu. 22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.

'ta forma giyen 34 yaşındaki , üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda. Oylama, 9 Aralık'a kadar UEFA'nın internet sitesinden devam edecek. Listede yer alan aday futbolcular şöyle:

KALECİLER: Alisson (Liverpool), Ederson (), (), Andre Onana (Ajax), Marc-Andre ter-Stegen ()

DEFANS: (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (), (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Jose María Gimenez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (), Kalidou Koulibaly (), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), (), Andy Robertson (Liverpool), Nicolas Tagliafico (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham)

ORTA SAHA: (Bayern Münih), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Angel di Maria (), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea), David Silva (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax)

Forvet: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Münih), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax)

  1. 26.11.2019
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