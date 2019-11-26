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26 Kasım 2019, Salı
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’nın gururu oldu

PSG Academy Bursa’nın gururu oldu

Saint-Germain , kış kampı 'da gerçekleştirildi. 'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu , kampın en değerli forveti seçilerek 'nın gururu oldu.

Saint-Germain Academy , , , ve 'dan, 3-18 yaş grubu arasında kız ve erkek toplamda 80 sporcunun katıldığı kış kampı, tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirildi.

Paris Saint-Germain kulübü antrenör eğitim departmanından kamp için gelen Head Coach , kamp öncesinde tüm antrenörlerine İstanbul'da, PSG metodolojisi ve uygulama eğitimi verdi. 19-23 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen kampta ise Benjamin Houri tarafından yetenekli oyuncular tespit edilerek PSG alt yapısına raporlandı.

15-20 Ekim tarihleri arasında Paris Saint-Germain Academy Turkey ile 'nın Vinnitsa şehrinde düzenlenen turnuvaya da katılmış olan PSG 'nın 9 yaşındaki başarılı sporcusu , kampın en değerli forveti seçilerek Bursa'nın gururu oldu. Paris Saint-Germain Academy Turkey'den; Baran Temelkuran (7), Elanil Temelkuran (9) ve Junior Bekale'nin (17) 2018 yılında Antalya'da gerçekleştirilmiş olan kampta Paris Saint-Germain'in alt yapısına seçilmiş olması kamplara verilen önemin göstergesi oldu.

  1. 26.11.2019
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