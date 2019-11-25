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25 Kasım 2019, Pazartesi
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nedeniyle gösteri maçı yaptı

Eski milli futbolcular Öğretmenler Günü nedeniyle gösteri maçı yaptı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü , eski milli kaleci Hayrettin Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu Lisesi mezunu , 24 Kasım dolayısıyla okul öğretmenleriyle gösteri maçı yaptı.

, okulun bahçesindeki halı sahadaki müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Lisesi'nde 5'i gündüz, 2'si gece olmak üzere 7 yıl okuduğunu söyledi.

Yıllar sonra okula geldiğini ve ilk sınıfına gittiğini kaydeden Hamzaoğlu, "Anıları canlandırmak çok güzel. Eşimle burada tanışmıştım. Evlendik, hayat kurduk. Hayatımda çok önemli yeri var Namık 'nin. Okuduğum dönemde futbolda şampiyonu olamamıştık ama güzel sonuçlar almıştık." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mustafa Hilmi Dişbudak da bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın tümünün Namık Kemal Lisesi mezunlarından oluştuğunu, bu nedenle dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni nesile örnek olsun diye böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

  1. 25.11.2019
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