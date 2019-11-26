Almanya'da Türk kulübünü kundakladılar

Almanya'da bulunan Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor'a molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Bir ay içerisinde ikinci kez kundaklanan kulüp binası yangında küle döndü.

Alman basınında yer alan haberlere göre yangında yaralanan olmazken, kulübün zararı 50 bin Euro'yu buldu. Irkçı saldırının hedefi olan Türk kulübünde başkan Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin bulunmadığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ise olayın aydınlatılması için girişimlerde bulunduklarını ve faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.