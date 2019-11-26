Almanya'da Türk kulübünü kundakladılar
Almanya'da bulunan Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor, bir ayda ikinci kez ırkçı saldırıların hedefi oldu. Binayı ateşe veren saldırganlar yaklaşık 50 bin Euro'luk zarara sebebiyet verdi.
Almanya'da bulunan Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor'a molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Bir ay içerisinde ikinci kez kundaklanan kulüp binası yangında küle döndü.
Alman basınında yer alan haberlere göre yangında yaralanan olmazken, kulübün zararı 50 bin Euro'yu buldu. Irkçı saldırının hedefi olan Türk kulübünde başkan Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin bulunmadığına vurgu yaptı.
Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ise olayın aydınlatılması için girişimlerde bulunduklarını ve faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 10:14
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Kral'a tam destek
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
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Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
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Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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