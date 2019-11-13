Futbol kariyerini noktalama kararı alan David Villa'dan flaş hamle

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski golcüsü David Villa, sosyal medya hesabından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

"19 yıllık profesyonel kariyerimin ardından sezon sonu futbolu bırakma kararı aldım" diyen tecrübeli isim, teknik direktörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

37 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, New York FC gibi takımlarda forma giydi. İspanya ile büyük başarılara imza atan Villa'nın milli takım formasıyla 59 golü bulunuyor.

KULÜP SATIN ALDI

Bu arada İngiliz yıldız David Beckham'ın ardından David Villa da kulüp sahibi oldu. New York merkezli Queensboro FC adlı kulübü satın alan İspanyol golcünün takımı MLS'ten sonra ülkenin önemli ligi olarak kabul edilen USL'de mücadele edecek.