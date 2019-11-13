Futbol kariyerini noktalama kararı alan David Villa'dan flaş hamle
İspanyolların golcü oyuncusu David Villa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 19 yıllık profesyonel futbol kariyerini sezon sonunda noktalayacağını duyurdu. Yıldız futbolcu ayrıca New York merkezli bir kulüp satın aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski golcüsü David Villa, sosyal medya hesabından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.
"19 yıllık profesyonel kariyerimin ardından sezon sonu futbolu bırakma kararı aldım" diyen tecrübeli isim, teknik direktörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
37 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, New York FC gibi takımlarda forma giydi. İspanya ile büyük başarılara imza atan Villa'nın milli takım formasıyla 59 golü bulunuyor.
KULÜP SATIN ALDI
Bu arada İngiliz yıldız David Beckham'ın ardından David Villa da kulüp sahibi oldu. New York merkezli Queensboro FC adlı kulübü satın alan İspanyol golcünün takımı MLS'ten sonra ülkenin önemli ligi olarak kabul edilen USL'de mücadele edecek.
- 13.11.2019
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Galatasaray’ı özlüyorum
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cenkgs bizde seni özledik be hagi
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arif bu çocuk kesinlikle takıma monte edilmeli hemen
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Galatasaray'da başkan adayları netleşiyor! Ünal Aysal...
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Anadolu Taraftarı Yahu kardeşim! Ne bu İstanbul seviciliği? ARDEN Anadolugücü satılıyor, haciz geldi kulübe, 8 lig düşürüldüler
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