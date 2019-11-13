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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Futbol kariyerini noktalama kararı alan 'dan flaş hamle

Futbol kariyerini noktalama kararı alan David Villa'dan flaş hamle

İspanyolların golcü oyuncusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 19 yıllık profesyonel futbol kariyerini sezon sonunda noktalayacağını duyurdu. Yıldız futbolcu ayrıca merkezli bir kulüp satın aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya Milli Takımı ve 'nın eski golcüsü , sosyal medya hesabından futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

"19 yıllık profesyonel kariyerimin ardından sezon sonu futbolu bırakma kararı aldım" diyen tecrübeli isim, teknik direktörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

37 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Barcelona, , , FC gibi takımlarda forma giydi. İspanya ile büyük başarılara imza atan Villa'nın milli takım formasıyla 59 golü bulunuyor.

KULÜP SATIN ALDI

Bu arada İngiliz yıldız David Beckham'ın ardından David Villa da kulüp sahibi oldu. New York merkezli Queensboro FC adlı kulübü satın alan İspanyol golcünün takımı MLS'ten sonra ülkenin önemli ligi olarak kabul edilen USL'de mücadele edecek.

  1. 13.11.2019
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