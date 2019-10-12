David Beckham Mbappe'nin menajerliğine talip oldu
İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın, kurucusu olduğu menajerlik şirketine ilk müşteri olarak Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi ikna etmek istediği iddia edildi.
İngilizlerin eski efsane futbolcusu David Beckham, kramponlarını astığı günden bu yana yeşil sahalardan uzak kalamıyor. Kariyerinde dev kulüplerin formalarını giyen Beckham, MLS'te kurduğu Inter Miami kulübünün ardından geçtiğimiz eylül ayında menajerlik şirketi Footwork Management'ı kurmuştu.
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Beckham'ın menajeri olmak istediği ilk futbolcu Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe... Fransız yıldızın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Monaco'da gösterdiği performans sonrası PSG'nin yolunu tutan Mbappe ile Barcelona ve Real Madrid yakından ilgileniyor.
- 12.10.2019
- Güncelleme: 12.10.2019 12:23
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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