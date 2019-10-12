David Beckham Mbappe'nin menajerliğine talip oldu - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri David Beckham Mbappe'nin menajerliğine talip oldu

Mbappe'nin menajerliğine talip oldu

David Beckham Mbappe'nin menajerliğine talip oldu

İngiliz eski futbolcu 'ın, kurucusu olduğu menajerlik şirketine ilk müşteri olarak Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi ikna etmek istediği iddia edildi.

İngilizlerin eski efsane futbolcusu , kramponlarını astığı günden bu yana yeşil sahalardan uzak kalamıyor. Kariyerinde dev kulüplerin formalarını giyen Beckham, MLS'te kurduğu Inter Miami kulübünün ardından geçtiğimiz eylül ayında menajerlik şirketi Footwork Management'ı kurmuştu.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Beckham'ın menajeri olmak istediği ilk futbolcu Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe... Fransız yıldızın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Monaco'da gösterdiği performans sonrası PSG'nin yolunu tutan Mbappe ile Barcelona ve Real Madrid yakından ilgileniyor.

  1. 12.10.2019
  2. Güncelleme: 12.10.2019 12:23
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