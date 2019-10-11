Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı

'dan 'na destek paylaşımı

Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı

Fransız ekibi 'de forma giyen milli futbolcu 'de yürütülen 'na, yaptığı paylaşımla destek verdi. Yıldız isim mesajında "Gittiği her yere, herkes için barışı götürmeyi hedefleyen Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, kalplerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu 'dan, 'de 'nı yürüten askerlerimize destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli formasını öperken çekilen fotoğrafını kullanan yıldız futbolcu, "Gittiği her yere, herkes için barışı götürmeyi hedefleyen Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, kalplerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

  1. 11.10.2019
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