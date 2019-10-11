Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli formasını öperken çekilen fotoğrafını kullanan yıldız futbolcu, "Gittiği her yere, herkes için barışı götürmeyi hedefleyen Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, kalplerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.