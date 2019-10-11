Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na, yaptığı paylaşımla destek verdi. Yıldız isim mesajında "Gittiği her yere, herkes için barışı götürmeyi hedefleyen Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, kalplerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli formasını öperken çekilen fotoğrafını kullanan yıldız futbolcu, "Gittiği her yere, herkes için barışı götürmeyi hedefleyen Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun, kalplerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.
- 11.10.2019
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Toplam 1
Yorum
salih kazmanın teki hiç bir şutu kaleyi bulmuyor çok zayıf cılız şutları var
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
Yusuf Yazıcı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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