Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den Türk ordusuna selam!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olarak yorumlandı.

Cengiz Ünder'in yaptığı asker selamı paylaşımını 3 tane Türk bayrağı emojisiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde büyük beğeni alırken ve paylaşıma destek yorumları da yağdı.

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