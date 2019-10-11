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11 Ekim 2019, Cuma
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Milli futbolcumuz 'den Türk ordusuna selam!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den Türk ordusuna selam!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen sosyal medya hesabından bir yaptı. Milli futbolcumuzun verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Milli futbolcumuz sosyal medya hesabından verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği 'na destek olarak yorumlandı.

Cengiz Ünder'in yaptığı asker selamı paylaşımını 3 tane Türk bayrağı emojisiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu kısa süre içinde büyük beğeni alırken ve paylaşıma destek yorumları da yağdı.

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  1. 11.10.2019
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