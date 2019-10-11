Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den Türk ordusuna selam!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Cengiz Ünder sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli futbolcumuzun asker selamı verdiği pozu paylaşması sonrası genç yıldızı takip eden ya da etmeyen birçok kişi, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olarak yorumlandı.
Cengiz Ünder'in yaptığı asker selamı paylaşımını 3 tane Türk bayrağı emojisiyle sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde büyük beğeni alırken ve paylaşıma destek yorumları da yağdı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
- 11.10.2019
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
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PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Toplam 1
Yorum
GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN DESTEKÇİLER FB TFF Sİ VE BJK MHK Sİ ÇÖKERTTİ DÜNYA KULÜBÜ GS YI.BİTİRDİLER DÜNYA KULÜBÜNÜ. FUTBOLDA BİTTİ BU SAYEDE TÜRKİYE DE.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den Türk ordusuna selam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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