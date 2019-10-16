Dani Alves: Paris'te çok fazla ırkçı insan var
Bir dönem Paris Saint-Germain formasını da giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves verdiği röportajda Paris'te çok fazla ırkçı insan olduğunu söyleyerek "O şehri sevmiyorum" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İki sezon Paris Saint-Germain'de forma giydikten sonra seon başında Sao Paulo'ya imza atan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Paris anılarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Brezilyalı sağ bek yaptığı açıklamada Paris'i çok sevmediğini söyleyerek şunları dile getirdi:
"Paris çok stresli bir şehir. Orayı çok fazla sevmiyorum. Eğer bir haftalığına giderseniz bu hayatınızın seyahati olabilir ama fazlası yoruyor. Biraz Sao Paulo'yu da hatırlatıyor. Ancak orada çok fazla ırkçı insan var. Birçok arkadaşım buna maruz kaldı. Bana yapamadılar çünkü bunu yapmaya kalksalardı onlara iade ederdim."
- 16.10.2019
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Çebi sahaya indi
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1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş'i istemediler
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1903 ETILER TAYFASI GIDECEK, GIDERKENDE HESAP VERECEK. SENDEN TEK ISTEGIMIZ BUDUR SN. ÇEBI.
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tutkun61 Aferin oğlum
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