Dani Alves: Paris'te çok fazla ırkçı insan var

İki sezon Paris Saint-Germain'de forma giydikten sonra seon başında Sao Paulo'ya imza atan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, Paris anılarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Brezilyalı sağ bek yaptığı açıklamada Paris'i çok sevmediğini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Paris çok stresli bir şehir. Orayı çok fazla sevmiyorum. Eğer bir haftalığına giderseniz bu hayatınızın seyahati olabilir ama fazlası yoruyor. Biraz Sao Paulo'yu da hatırlatıyor. Ancak orada çok fazla ırkçı insan var. Birçok arkadaşım buna maruz kaldı. Bana yapamadılar çünkü bunu yapmaya kalksalardı onlara iade ederdim."