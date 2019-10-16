Dani Alves: Paris'te çok fazla ırkçı insan var - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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: 'te çok fazla ırkçı insan var

Dani Alves: Paris'te çok fazla ırkçı insan var

Bir dönem Saint-Germain formasını da giyen Brezilyalı futbolcu verdiği röportajda Paris'te çok fazla ırkçı insan olduğunu söyleyerek "O şehri sevmiyorum" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İki sezon Saint-Germain'de forma giydikten sonra seon başında 'ya imza atan Brezilyalı futbolcu , Paris anılarıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Brezilyalı sağ bek yaptığı açıklamada Paris'i çok sevmediğini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Paris çok stresli bir şehir. Orayı çok fazla sevmiyorum. Eğer bir haftalığına giderseniz bu hayatınızın seyahati olabilir ama fazlası yoruyor. Biraz Sao Paulo'yu da hatırlatıyor. Ancak orada çok fazla ırkçı insan var. Birçok arkadaşım buna maruz kaldı. Bana yapamadılar çünkü bunu yapmaya kalksalardı onlara iade ederdim."

  1. 16.10.2019
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