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18 Ekim 2019, Cuma
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'ten kötü haber

Zeki Çelik'ten kötü haber

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, A Milli Takım'ın ile oynadığı maçta sakatlanan 'in Toulouse maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 'ten kötü haber geldi. Fransa ile oynanan milli maçta sakatlanan milli futbolcu, takımının cumartesi günü Toulouse ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Fransız ekibinin teknik direktörü Chritsophe Galtier yaptığı açıklamada, "Zeki Çelik'in bileğinde darbeye bağlı bir sakatlığı var. Ağrı hissettiği için Toulouse maçında yok. Umuyoruz ki karşısında oynar. Renato Sanches ve Timothy Weah de forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

  1. 18.10.2019
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