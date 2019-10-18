Zeki Çelik'ten kötü haber
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Zeki Çelik'in Toulouse maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi. Fransa ile oynanan milli maçta sakatlanan milli futbolcu, takımının cumartesi günü Toulouse ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
Fransız ekibinin teknik direktörü Chritsophe Galtier yaptığı açıklamada, "Zeki Çelik'in bileğinde darbeye bağlı bir sakatlığı var. Ağrı hissettiği için Toulouse maçında yok. Umuyoruz ki Valencia karşısında oynar. Renato Sanches ve Timothy Weah de forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.
- 18.10.2019
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
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