Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi. Fransa ile oynanan milli maçta sakatlanan milli futbolcu, takımının cumartesi günü Toulouse ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Fransız ekibinin teknik direktörü Chritsophe Galtier yaptığı açıklamada, "Zeki Çelik'in bileğinde darbeye bağlı bir sakatlığı var. Ağrı hissettiği için Toulouse maçında yok. Umuyoruz ki Valencia karşısında oynar. Renato Sanches ve Timothy Weah de forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.