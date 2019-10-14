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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Milli Takım'da sakatlık şoku!

Milli Takım'da sakatlık şoku!

'nde mücadelesinde A 'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar'da mücadelenin 51. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.

'nde mücadele eden A , H Grubu'ndaki 8. maçında 'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncumuz girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

51. dakikada sakatlanan Zeki Çelik bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceğini bildirilen Zeki yerini 'a bıraktı.

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 23:15
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