Milli Takım'da sakatlık şoku!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadelesinde A Milli Takımımız Fransa'ya konuk oldu. Ay-Yıldızlılar'da mücadelenin 51. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında Fransa'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncumuz Zeki Çelik girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
51. dakikada sakatlanan Zeki Çelik bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceğini bildirilen Zeki yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 23:15
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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