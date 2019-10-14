Milli Takım'da sakatlık şoku!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında Fransa'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransız temsilcisi Lille'de forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncumuz Zeki Çelik girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

51. dakikada sakatlanan Zeki Çelik bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceğini bildirilen Zeki yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.