Finaller göründü

Ülker Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde maça arzulu başladık. Ancak Arnavutluk'un sert ve faullü oyunu nedeniyle rakip kaleye gitmekte zorlandık. Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'ın uzaktan şut denemeleri dışında ilk yarıda kaleyi bulamadık. İkinci devre oyuncu değişiklikleri ile daha etkiliydik. Ancak gol için son dakikayı bekledik. 90'da Burak'ın baskısı Arnavutluk savunmasına ilk kez hata yaptırdı. Cenk Tosun affetmedi ve kafayla topu ağlara yollayıp, tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. Bu sonuçla grupta 18 puana yükselen milliler, ikili averajla Fransa'nın önünde liderliğini devam ettirdi. İzlanda ile fark ise 6 puana çıktı. Türkiye 8. maçında pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak. İddiasını kaybeden Arnavutluk ise Moldova deplasmanına gidecek.

ÇİFT FORVETLE SAHADAYIZ

Şenol Güneş, Arnavutluk karşısına çift forvetle çıktı. İleri ikilide Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'a birlikte görev veren tecrübeli teknik adam, eleştirilen Hakan Çalhanoğlu'na da yine ilk onbirde şans tanıdı. Orta sahada Emre, Mahmut ve Ozan Tufan üçlüsü, savunmada Zeki, Kaan, Merih, Umut Meraş yer aldı. Kalede Mert Günok oynadı.



DORUKHAN'A T-ŞÖRT JESTİ

Ay-yıldızlı oyuncular ısınmaya üzerinde 'Geçmiş olsun Dorukhan' yazan tişörtlerle geldiler. Aday kadroda yer alan ve son dönemde Güneş'in bankolarından olan Dorukhan, Beşiktaş- Alanyaspor maçında dizinden sakatlanınca kadrodan çıkarılmıştı. Şenol Güneş ve futbolcular, ameliyat olan Dorukhan'ı hastanede de ziyaret etmişti.