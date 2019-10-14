İşte Millilerimizin golü | İZLEYİN
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın 81. dakikasında Kaan Ayhan'ın golüyle skoru 1-1 getirdik. İşte Millilerimizin golü...
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