Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ilk 12 hafta geride kaldı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 5 büyük ligde oynayan en değerli kiralık futbolcuları açıkladı. Listede 96.5 milyon euro'luk detay dikkatlerden kaçmadı.
12 Kasım 2019 Salı 22:12 Güncelleme: 12.11.2019 22:12
Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

İŞTE EN DEĞERLİ KİRALIK OYUNCULAR

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Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

20. IONUT RADU

Yaş: 22 - Kaleci

Inter >> Genoa (kiralık) | Değeri: 25.1 milyon €

Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

19. CRISTIAN ROMERO

Yaş: 21 - Defans

Juventus >> Genoa (kiralık) | Değeri: 25.6 milyon €

Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

18. ALBAN LAFONT

Yaş: 20 - Kaleci

Fiorentina >> Nantes (kiralık) | 25.6 milyon €

Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular

17. ANDRE-FRANCK ZAMBO

Yaş: 23 - Orta saha

Fulham >> Villareal (kiralık) | Değeri 25.6 milyon €

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