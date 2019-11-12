Avrupa'da top koşturan en değerli kiralık futbolcular
Avrupa'nın önde gelen liglerinde ilk 12 hafta geride kaldı. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 5 büyük ligde oynayan en değerli kiralık futbolcuları açıkladı. Listede 96.5 milyon euro'luk detay dikkatlerden kaçmadı.
12 Kasım 2019 Salı 22:12
Güncelleme: 12.11.2019 22:12
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İŞTE EN DEĞERLİ KİRALIK OYUNCULAR
GALERİ DEVAM EDİYOR
20. IONUT RADU
Yaş: 22 - Kaleci
Inter >> Genoa (kiralık) | Değeri: 25.1 milyon €
19. CRISTIAN ROMERO
Yaş: 21 - Defans
Juventus >> Genoa (kiralık) | Değeri: 25.6 milyon €
18. ALBAN LAFONT
Yaş: 20 - Kaleci
Fiorentina >> Nantes (kiralık) | 25.6 milyon €
17. ANDRE-FRANCK ZAMBO
Yaş: 23 - Orta saha
Fulham >> Villareal (kiralık) | Değeri 25.6 milyon €