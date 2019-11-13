Lille'in genç Türk yıldızı Ferhat Çoğalan'ın babası konuştu

İspanyol ekipleri Barcelona ve Valencia'nın altyapılarında oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Lille'e transfer olan 17 yaşındaki Fransa doğumlu Türk futbolcu Ferhat Çoğalan geleceğin yıldızlarından olarak gösteriliyor.

U17 Türk Milli Takımı'nın da formasını giyen genç on numaranın babası Sedat Çoğalan, oğlunun Valencia'dan ayrılış sürecine dair İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"PARA İÇİN GİTMEDİK"

Radio Marca'ya konuşan baba Çoğalan, Valencia'da mutlu olduklarını ancak altyapı hocası Rufete'nin görevden ayrılmasıyla bu kararı verdiklerini ifade etti ve şunları dile getirdi:

Rufete'den sonra gelen Longoria ve Alemany Ferhat'a yeterince güvenmedi. Valencia her zaman kalbimizde olacak. Oradan gitmek istemiyorduk ancak Longoria ve Alemany'nin projesi Rufete ile aynı değildi. Biz para için Lille'e gelmedik. Ancak onların ortaya koyduğu proje Ferhat için iyi değildi.

Lille tercihiyle ilgili de konuşan Sedat Çoğalan, Fransız ekibinin sportif direktörü Luis Campos'nun kendilerini etkilediğini söyledi ve şöyle devam etti:

Campos bu transferde kilit rol oynadı. Onunla çok fazla temasta bulunduk. Zaten kendisi futbol dünyasınında da çok etkili birisi. Ferhat'la yakından ilgilendi. Sunduğu proje tüm ailemiz için çok önemliydi. Oğlum Lille'in A takımıyla antrenmana çıkıyor, çok çabuk adapte oldu.