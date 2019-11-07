İzlanda’nın aday kadrosu belli oldu
İzlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ve Moldova ile oynanacak olan karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. Johann Berg Gudmondsson ve kaptan Aron Gunnarsson sakatlıkları dolayısıyla aday kadroda yer almadı.
KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)
DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)
ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)
FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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