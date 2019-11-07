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07 Kasım 2019, Perşembe
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İzlanda’nın aday kadrosu belli oldu

İzlanda’nın aday kadrosu belli oldu

İzlanda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ve Moldova ile oynanacak olan karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. Johann Berg Gudmondsson ve kaptan Aron Gunnarsson sakatlıkları dolayısıyla aday kadroda yer almadı.

Erik Hamren'in açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)

FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (), Alfred Finnbogason (Augsburg)

  1. 07.11.2019
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