Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 7 gol atarak Devler Ligi tarihine geçen Norveçli genç yıldız Erling Haland ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 19 yaşındaki yıldızın babası, oğlunun hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

7 Kasım 2019 Perşembe 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





