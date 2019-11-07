Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 7 gol atarak Devler Ligi tarihine geçen Norveçli genç yıldız Erling Haland ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 19 yaşındaki yıldızın babası, oğlunun hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...
7 Kasım 2019 Perşembe 14:58
Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

Avusturya ekibi Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Haland gollerine devam ederek Şampiyonlar Ligi tarihine geçmişti.

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Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

Salzburg Napoli karşısında 11. dakikada Haland'ın attığı penaltı golüyle öne geçmişti.

Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

Sezonun sürpriz ismi Erling Haland attığı golle adını UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırmıştı.

Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

19 yaşındaki futbolcu bu maça kadar çıktığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atmayı başarmıştı.

Avrupa'yı sallayan Erling Haland'ın gitmek istediği takım ortaya çıktı!

Genç oyuncu 11. dakikada penaltıdan Alex Meret'i mağlup etti ve takımını öne geçiren golü atmıştı ve gol sayısını 7'ye çıkarmıştı.

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