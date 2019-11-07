Kadın millilerin rakibi Hollanda - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kadın millilerin rakibi Hollanda

Kadın millilerin rakibi Hollanda

Kadın millilerin rakibi Hollanda

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 8 Kasım Cuma günü Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak. Bu önemli mücadele 08 Kasım 2019 Cuma 19'da A Spor'da yayınlanacak...

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 8 Kasım Cuma günü Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'da A Spor'da naklen yayınlanacak.

İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.

'dan Jelena Cvetkovic'in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor

  1. 07.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadın millilerin rakibi Hollanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN