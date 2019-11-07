Kadın millilerin rakibi Hollanda

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 8 Kasım Cuma günü Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'da A Spor'da naklen yayınlanacak.

İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.

Sırbistan'dan Jelena Cvetkovic'in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor