Kadın millilerin rakibi Hollanda
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 8 Kasım Cuma günü Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak. Bu önemli mücadele 08 Kasım 2019 Cuma 19'da A Spor'da yayınlanacak...
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında 8 Kasım Cuma günü Hollanda ile İzmir'de karşılaşacak.
Gruptaki ilk 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan ay-yıldızlı takım, 1 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Türkiye, grupta yoluna namağlup devam eden Hollanda ile 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'da A Spor'da naklen yayınlanacak.
İki takım arasında Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 3-0 kaybetmişti.
Sırbistan'dan Jelena Cvetkovic'in düdük çalacağı müsabakada aynı ülkeden Danijela Stojanovic ve Ivana Jovanovic de yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor
- 07.11.2019
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
VOGUE BEDAVA GELDİ DİYELİM TAKIMINA YARARI YOKSA NİYE ALDIN O ZAMAN...........SAKAT SA NE DİYE ALDIN
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Galatasaray'da Radamel Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao'nun sakatlığı ne? Son durumu...
Toplam 1
Yorum
... oynamasının gereği mi kaldı ? tüm zorlu maçlar bitti zaten maraşspora karşı oynasın :D
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Falcao'nun bonservisi..."
Toplam 4
Yorum
serrr yani şu anda kişiliği ile herhangi bir sorun yaratmadı :) para aşkıyla geldi. sonra gs aşkına dönüştü :)
Kadın millilerin rakibi Hollanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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