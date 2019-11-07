Fransa’nın aday kadrosu belli oldu! Nzonzi...
Fransa A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Moldova ve Arnavutluk ile oynanacak olan karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'da forma giyen Steven Nzonzi aday kadroda yer almadı.
Fransa Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ve Arnavutluk ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, aday kadroda yer almadı.
Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris de yine kolundaki sakatlığı sonrası ameliyat edildiği için, listede yer almayan isimlerden oldu.
İşte Fransa'nın aday kadrosu:
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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