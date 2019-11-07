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07 Kasım 2019, Perşembe
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’nın aday kadrosu belli oldu! Nzonzi...

Fransa’nın aday kadrosu belli oldu! Nzonzi...

A Milli Futbol Takımı , Moldova ve Arnavutluk ile oynanacak olan karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. 'da forma giyen Steven Nzonzi aday kadroda yer almadı.

Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ve Arnavutluk ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. forması giyen Steven Nzonzi, aday kadroda yer almadı.

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris de yine kolundaki sakatlığı sonrası ameliyat edildiği için, listede yer almayan isimlerden oldu.

İşte Fransa'nın aday kadrosu:

  1. 07.11.2019
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