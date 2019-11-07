Fransa’nın aday kadrosu belli oldu! Nzonzi...

Fransa Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ve Arnavutluk ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi, aday kadroda yer almadı.

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris de yine kolundaki sakatlığı sonrası ameliyat edildiği için, listede yer almayan isimlerden oldu.