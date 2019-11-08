Aktüel haberler (08.11.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
TÜRKOĞLU'DAN ANLAMLI HAREKET
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlenen #suiçinyürü etkinliğinde yer aldı. Türkoğlu, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda. Her 8 saniyede bir çocuk, kirli su kaynaklı, önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor" dedi.
B.MUNIH'İ KAÇIRMAM
Arsenal'ın eski hocası Arsene Wenger, isminin Bayern Münih ile anılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Fransız çalıştırıcı, "B. Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim. Teklif gelirse düşünürüm" dedi.
HUGO LLORIS AMELİYAT OLDU
EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakibimiz Fransa ile Tottenham'ın kalesini koruyan Hugo Lloris kolundan ameliyat oldu. Sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki file bekçisinin, ocak ayının ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.
SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım'da Antalya'da, "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek. Türkiye'nin 600 milyar dolara yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın arttırılması ana hedefiyle yapılacak çalıştayın parolasının ise "Sporda Marka Ülke Türkiye" olacağı ifade edildi.
3 ADAMA TRAORE BİRLİKTE!
Mali'de Adama Traore bolluğu ... Bonservisi Monaco'da olan ve Metz'e kiralanan Adama Traore (24) ile tapusu Metz'te olan Adama Traore (24) Mali Milli Takımı'nda forma giyiyordu. Bu ikiliye bir Adama Traore (23) daha eklendi. İspanya doğumlu olan ve Wolverhampton forması giyen üçüncü Adama Traore de Mali'yi seçtiğini duyurdu.
ERSAN'LI BUCKS KAZANDI
NBA'de Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks, LA Clippers'ı 129-124 yendi. İlyasova 13 dakikada 2 sayı, 5 ribaunt üretti. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia ise Utah'a 106-104 kaybetti. Furkan, 24 dakika sahada kalarak 6 sayı ve 3 ribaunt yaptı.
FUTSAL HEYECANI OCAK'TA BAŞLIYOR
Futsal Milli Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Litvanya'nın ev sahipliği yapacağı ve 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak eleme turunda, Macaristan, Litvanya ve K.İrlanda ile (E Grubu) mücadele edeceğiz. 9 grupta 33 takım mücedele edecek ve lider bitirenler bir üst gruba yükselecek.
HALKBANK: 2 ZİRAAT BANK: 3
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftanın kapanış maçında Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti. 145 dakika süren başkent derbisinin setleri ise 25- 21, 25-18, 23-25, 23-25 ve 6-15 sona erdi. Halkbank'ta Gökhan Gökgöz 21 ve Dmitrii Bahov 20 sayıyla katkıda bulunurken, Ziraat Bankası'nda Escobar 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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