Aktüel haberler (08.11.19)

TÜRKOĞLU'DAN ANLAMLI HAREKET

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, aşırı yoksulluk ve su krizine dikkat çekmek için düzenlenen #suiçinyürü etkinliğinde yer aldı. Türkoğlu, "Dünyada, aşırı yoksul 1 milyar insan, bizim musluklarımızdan akan su için günde 6 saat yürümek zorunda. Her 8 saniyede bir çocuk, kirli su kaynaklı, önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyor" dedi.

B.MUNIH'İ KAÇIRMAM

Arsenal'ın eski hocası Arsene Wenger, isminin Bayern Münih ile anılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Fransız çalıştırıcı, "B. Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim. Teklif gelirse düşünürüm" dedi.

HUGO LLORIS AMELİYAT OLDU

EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakibimiz Fransa ile Tottenham'ın kalesini koruyan Hugo Lloris kolundan ameliyat oldu. Sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki file bekçisinin, ocak ayının ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.

SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım'da Antalya'da, "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek. Türkiye'nin 600 milyar dolara yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın arttırılması ana hedefiyle yapılacak çalıştayın parolasının ise "Sporda Marka Ülke Türkiye" olacağı ifade edildi.

3 ADAMA TRAORE BİRLİKTE!

Mali'de Adama Traore bolluğu ... Bonservisi Monaco'da olan ve Metz'e kiralanan Adama Traore (24) ile tapusu Metz'te olan Adama Traore (24) Mali Milli Takımı'nda forma giyiyordu. Bu ikiliye bir Adama Traore (23) daha eklendi. İspanya doğumlu olan ve Wolverhampton forması giyen üçüncü Adama Traore de Mali'yi seçtiğini duyurdu.

ERSAN'LI BUCKS KAZANDI

NBA'de Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks, LA Clippers'ı 129-124 yendi. İlyasova 13 dakikada 2 sayı, 5 ribaunt üretti. Furkan Korkmaz'lı Philadelphia ise Utah'a 106-104 kaybetti. Furkan, 24 dakika sahada kalarak 6 sayı ve 3 ribaunt yaptı.

FUTSAL HEYECANI OCAK'TA BAŞLIYOR

Futsal Milli Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Litvanya'nın ev sahipliği yapacağı ve 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak eleme turunda, Macaristan, Litvanya ve K.İrlanda ile (E Grubu) mücadele edeceğiz. 9 grupta 33 takım mücedele edecek ve lider bitirenler bir üst gruba yükselecek.

HALKBANK: 2 ZİRAAT BANK: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftanın kapanış maçında Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti. 145 dakika süren başkent derbisinin setleri ise 25- 21, 25-18, 23-25, 23-25 ve 6-15 sona erdi. Halkbank'ta Gökhan Gökgöz 21 ve Dmitrii Bahov 20 sayıyla katkıda bulunurken, Ziraat Bankası'nda Escobar 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.