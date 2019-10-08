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08 Ekim 2019, Salı
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futbolu bıraktığını duyurdu!

Michel Bastos futbolu bıraktığını duyurdu!

Son olarak ülkesinin America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcu , aktif kariyerine son verdiğini açıkladı. Bastos sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukken oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Feyenoord, Fransa'da Lille, Olympique Lyon, Almanya'da Schalke 04, İtalya'da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.

  1. 08.10.2019
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