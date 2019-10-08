Cenk Tosun ile Mesut Özil'e şok ve Katar bombası!
İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun ve Arsenal forması giyen Mesut Özil için işler yolunda gitmiyor... İngiliz The Sun gazetesi, toplam değeri 260 milyon euro'yu bulan beklentilerin altında kalan bir ilk 11 hazırladı. Listede 27 milyon euro'ya transfer edilen Cenk Tosun ve 45 milyon euroluk Mesut Özil'e de yer verilirken iki isime de detaylı bir parantez açıldı. Ve bir de transfer duyurusu yapıldı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Christian Pulisic - Chelsea (58 milyon Pound): Chelsea'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu, bir türlü kendisinden beklenileni veremedi. 21 yaşındaki futbolcudan umduğunu bulamayan teknik direktör Franck Lampard, bir başka genç isim olan Mason Mount'u takıma adapte etti.
Shkodran Mustafi - Arsenal (35 milyon Pound): Arsenal'in Arnavut asıllı Alman stoperi Mustafi, takım geçen sezonu ilk 4 içinde bitiremeyince günah keçisi ilan edildi. Teknik direktör Unai Emery de, Alman savunmacıya Arseanal'de geleceği olmadığını iletmiş ve kendisine kulüp bulmasını istemişti. Ancak Arsenal'de kalan Mustafi bu sezon Premier Lig'de 1 dakika bile forma giymedi.
Marcos Rojo - Manchester United (15 milyon Pound): Sıkıntılı bir sezon geçiren Manchester United'ın saklı kalan yıldızlarından biri de Marcos Rojo. Transfer döneminde gelen teklifleri reddedip İngiltere'de kalmayı tercih eden Arjantinli futbolcu, Harry Maguire transferiyle takımdaki yerini de iyice kaybetti.