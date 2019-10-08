İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun ve Arsenal forması giyen Mesut Özil için işler yolunda gitmiyor... İngiliz The Sun gazetesi, toplam değeri 260 milyon euro'yu bulan beklentilerin altında kalan bir ilk 11 hazırladı. Listede 27 milyon euro'ya transfer edilen Cenk Tosun ve 45 milyon euroluk Mesut Özil'e de yer verilirken iki isime de detaylı bir parantez açıldı. Ve bir de transfer duyurusu yapıldı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)