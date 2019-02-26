Genç hakem son yolculuğuna uğurlandı
Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı genç hakem Özge Kanbay son yol yolculuğuna uğurlanırken, maçları yönettiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümünde son sınıf öğrencisi olan ve daha önce Manisa Esnaf Gençliksporda futbol oynayan 22 yaşındaki TFF hakemlerinden Özge Kanbay, yakalandığı rahim kanserine yenik düştü. İlk olarak 2018 yılının temmuz ayında teşhis konulan Kanbay, İzmir 9 Eylül Üniversitesinde geçirdiği ameliyatın ardından tedavisine devam edildi. Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan Kanbay, Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yaşam savaşını kaybeden Kanbay, dün hayata veda etti.
22 yaşındaki genç hakem Özge Kanbay için Manisa Hatuniye Camii'nde tören düzenlendi. Genç hakem Özge Kanbay'ın maçları yönetirken giydiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü. İkindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanbay'ın naaşı, Manisa Kırtık Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, TFF hakemlerinden Koray Gençerler ve İbrahim Çağlar Uyarcan ile TFF eski hakemlerinden Yunus Yıldırım da katıldı.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
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