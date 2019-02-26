Genç hakem son yolculuğuna uğurlandı
26 Şubat 2019, Salı
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Genç hakem son yolculuğuna uğurlandı

Genç hakem son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı genç hakem son yol yolculuğuna uğurlanırken, maçları yönettiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü.

Spor Öğretmenliği Bölümünde son sınıf öğrencisi olan ve daha önce Manisa Esnaf Gençliksporda futbol oynayan 22 yaşındaki hakemlerinden , yakalandığı rahim kanserine yenik düştü. İlk olarak 2018 yılının temmuz ayında teşhis konulan Kanbay, İzmir 9 Eylül Üniversitesinde geçirdiği ameliyatın ardından tedavisine devam edildi. Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan Kanbay, Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yaşam savaşını kaybeden Kanbay, dün hayata veda etti.


22 yaşındaki genç hakem Özge Kanbay için Manisa Hatuniye Camii'nde tören düzenlendi. Genç hakem Özge Kanbay'ın maçları yönetirken giydiği hakemlik forması bu kez tabutunu örttü. İkindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanbay'ın naaşı, Manisa Kırtık Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Aktan, TFF hakemlerinden Koray Gençerler ve Uyarcan ile TFF eski hakemlerinden da katıldı.

  1. 26.02.2019
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