Japonya Asya Kupası'nda yarı finalde
24 Ocak 2019, Perşembe
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'nda yarı finalde

Japonya Asya Kupası'nda yarı finalde

2019 çeyrek final karşılaşmasında , Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran , 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün ile arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

  1. 24.1.2019 19:16
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