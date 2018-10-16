Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor

    Başkan Erdoğan sahaya çıkıyor

    Başkan Erdoğan ’da düzenlenecek Ziraat kapsamında, eski milli futbolculardan kurulacak olan şöhretler karmasıyla sahaya çıkacak

    , 18-21 Ekim arasında Ziraat 'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında, Başkan , 'Şöhretler Karması' ile sahaya çıkacak. Diyarbakır 'ndaki festival kapsamında, 20 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Şöhretler Karması maçında Başkan Erdoğan ile birlikte eski futbolcular Milletvekili Alpay Özalan Hamit Altıntop, , , , , Serdar Kulbilge ve İbrahim Yattara sahaya çıkacak. Bölge gençlerini sanat, spor, eğlenceyle buluşturmak ve istihdam oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde Derya Uluğ, Buray, Gripin, Selçuk Balcı da konser verecek. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde geleneksel ve yeninin harmanlandığı sergiler, dijital oyunlar, spor turnuvaları, dev akıl oyunları ve yarışmalar yer alacak. İstihdam alanında staj ve iş imkanlarının yanı sıra söyleşiler ve eğitimler düzenlenecek.

    ARTIK BİR HUZUR KENTİ
    Diyarbakır'ın artık bir huzur kenti olduğunu söyleyen Festival Komitesi Başkanı AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini mayısta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik" dedi.

    1. 16.10.2018 09:37
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