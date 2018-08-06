Turnuva da kupayı Camiliköy kazandı

CHP Belde Başkanı, CHP Çaycuma Yönetim Kurulu Üyesi, Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam'ın damadı İsmail Hakkı Durdu adına düzenlenen turnuvada sona gelindi. Turnuva maçına gelenler arasında Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, çevre köylerin muhtarları ve çok sayıda taraftar stat da yerini aldı.

Turnuvanın son maçında Camiliköyspor takımı rakibi Hacıkadıspor'u 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Çekişmeli geçen maç sonunda 2-2 beraberlikle elde edilince 10 dakikalık uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Hacıkadıspor 1 penaltıyı gole çevirirken, Camiliköyspor ise 3 penaltıyı gole çevirdi. Turnuvada birinci gelen Camiliköyspor şampiyon oldu. oldu.



Perşembe Belediye Başkanı Başkanı İsmail İnam, Turnuvada şampiyon olana 2000 TL ile 4000 TL arası para ve kupa verdi. İkinci gelene koyun ve kupa, üçüncü gelene ise kupaları verildi.



Perşembe Belediye Başkanı İnam kazananları tebrik ederek; "Çok güzel, centilmence bir maç oldu. İsmail Hakkı Durdu'nun adına yakışır bir şekilde olan turnuvada sona gelindi. Onun adını yaşatmak istiyoruz ve bu yüzden turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ben bütün futbolcularımızı kutluyorum" dedi.