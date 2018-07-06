TFF’den eski başkana anma – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’den eski başkana anma

    TFF’den eski başkana anma
    , eski başkanlardan 'ı ölüm yıl dönümünde andı. Hasan Doğan'ı vefatının 10'uncu yılında saygı ve rahmetle andıklarının ifade edildiği açıklamada özetle; "Hasan Doğan'ın adı, 4 Temmuz 2014'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva'daki Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşıyor" denildi.
    1. 6.7.2018
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