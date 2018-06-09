Alman taraftarlardan İlkay Gündoğan'a ırkçı saldırı! – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Alman taraftarlardan 'a ırkçı saldırı!

    Alman taraftarlardan <a href="/index/ilkay-gundogan?id=e1de5541-eac1-43eb-8f76-44c8bf94edf0" class="" rel="tag">İlkay Gündoğan</a>'a ırkçı saldırı!

    Hazırlık maçında Almanya, Dünya Kupası'na katılacak zayıf ekiplerden ile karşılaştı. Almanya, 'ı 2-1 yenerken, karşılaşmanın 2. yarısında forma giyen , taraftarların tepkisine maruz kaldı.

    Almanya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Leverkusen'de Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.

    Almanya'ya galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Werner ve 43. dakikada kendi kalesine Hawsawi ile geldi. 'ın tek sayısını ise 84. dakikada Al Sahlawi'nin kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Al Jassim kaydetti.

    İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI

    Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Türk asıllı oyuncu , taraftarların tepkisine maruz kaldı.

    Cumhurbaşkanı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynadıkları maçta da tepki gösteren , top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Öte yandan Joachim Löw, oyuna girdiği sırada tepki gösterilen İlkay için tribünlerden destek istedi.

    İLKAY GÜNDOĞAN: "TEPKİLER BENİ İNCİTTİ"

    Geçtiğimiz günlerde Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



    LÖW: "RUSYA'DA DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLMİYORUM"

    Tribünlerin İlkay Gündoğan'ı protesto etmesine teknik direktör Joachim Löw tepki gösterdi. Maçtan sonra açıklama yapan Löw, "Milli takım oyuncusunu ıslıklamanın bir faydası yok. İlkay'ın daha ne yapması gerekiyor, merak ediyorum. İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Rusya'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" dedi.

    "SİYASİ MESAJ VERMEDİK, BİZ TÜRK KÖKENLİYİZ"

    İlkay Gündoğan, buluşmada siyasi bir mesaj vermenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var." açıklamasını yaptı.

    1. 8.6.2018 22:42
    2. Güncelleme: 9.6.2018 01:40
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