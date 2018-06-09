Almanya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Leverkusen'de Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Werner ve 43. dakikada kendi kalesine Hawsawi ile geldi. Suudi Arabistan'ın tek sayısını ise 84. dakikada Al Sahlawi'nin kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Al Jassim kaydetti.

İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynadıkları maçta da tepki gösteren İlkay Gündoğan, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Öte yandan Joachim Löw, oyuna girdiği sırada tepki gösterilen İlkay için tribünlerden destek istedi.

İLKAY GÜNDOĞAN: "TEPKİLER BENİ İNCİTTİ"

Geçtiğimiz günlerde Alman kamuoyunda kendilerine yönelik eleştirileri değerlendiren İlkay Gündoğan, "Tepkiler beni incitti, özellikle kişisel hakaretler. Çünkü Mesut Özil'e ve bana karşı öne sürülen bir takım iddiaların yüzde yüz doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.







LÖW: "RUSYA'DA DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNİ BİLMİYORUM"



Tribünlerin İlkay Gündoğan'ı protesto etmesine teknik direktör Joachim Löw tepki gösterdi. Maçtan sonra açıklama yapan Löw, "Milli takım oyuncusunu ıslıklamanın bir faydası yok. İlkay'ın daha ne yapması gerekiyor, merak ediyorum. İlkay'ın ıslıklanması ona ve takımın geri kalanına zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok. Rusya'da bunun devam edip etmeyeceğini bilmiyorum" dedi.

"SİYASİ MESAJ VERMEDİK, BİZ TÜRK KÖKENLİYİZ"

İlkay Gündoğan, buluşmada siyasi bir mesaj vermenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Türk kökenimiz nedeniyle Türkiye ile çok güçlü bağlarımız var." açıklamasını yaptı.