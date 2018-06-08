Ümit Kayıhan ebediyete uğurlandı
İzmir'de 64 yaşında hayatını kaybeden Teknik Direktör Ümit Kayıhan için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
TÜRK FUTBOLUNDAKİ YERİ ÇOK ÖZEL
Ümit Kayıhan'ın cenazesinde Sivas teknik direktörü Tamer Tuna, Balıkesir çalıştırıcısı Giray Bulak ve Giresun hocası Metin Diyadin üzüntülerini ifade etti. Kayıhan'ın Denizli'de oynarken, hocalığını yaptığını hatırlatan Tuna, "İnsanlığı, hocalığı, bize kazandırdıkları, Türk futbolundaki yeri çok özeldi" dedi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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