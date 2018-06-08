Ümit Kayıhan ebediyete uğurlandı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ebediyete uğurlandı

    <a href="/index/umit-kayihan?id=c0fde0ab-f716-4644-b865-e3640b59865c" class="" rel="tag">Ümit Kayıhan</a> ebediyete uğurlandı

    'de 64 yaşında hayatını kaybeden Teknik Direktör için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

    Eşi Sevil, çocukları Ekrem ve Nil'in taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Galatasaray Fatih Terim'in yanı sıra siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Kayıhan'ın cenazesi Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    TÜRK FUTBOLUNDAKİ YERİ ÇOK ÖZEL
    'ın cenazesinde , çalıştırıcısı Giray Bulak ve Giresun hocası üzüntülerini ifade etti. Kayıhan'ın 'de oynarken, hocalığını yaptığını hatırlatan Tuna, "İnsanlığı, hocalığı, bize kazandırdıkları, Türk futbolundaki yeri çok özeldi" dedi.
    1. 8.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ebediyete uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN