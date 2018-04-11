İran Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret
İran Futbol Federasyonu heyeti, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ziyarette bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran'ın yetkililerinin, mayıs ayında oynanması planlanan Türkiye-İran özel maçı öncesi bir nezaket ziyaretinde bulunduğu aktarıldı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ile İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile bir araya geldiği belirtildi.
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye'de yapılacak özel karşılaşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ve karşılıklı hediyelerin takdim edildiği açıklandı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:56
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