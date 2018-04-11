İran Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    İran Futbol Federasyonundan 'ye ziyaret

    İran Futbol Federasyonundan TFF'ye ziyaret

    heyeti, () ziyarette bulundu.

    'den yapılan açıklamada, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran'ın yetkililerinin, mayıs ayında oynanması planlanan Türkiye-İran özel maçı öncesi bir nezaket ziyaretinde bulunduğu aktarıldı.

    Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ile İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz'un, TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile bir araya geldiği belirtildi.

    TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye'de yapılacak özel karşılaşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ve karşılıklı hediyelerin takdim edildiği açıklandı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:56
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