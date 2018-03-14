Tebriz'de "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı
Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. hafta maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Jazira'yı konuk eden İran'ın Tebriz ekibi Traktör Sazi taraftarları, takımlarını "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı ile destekledi.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi taraftarları, dün takımlarının Al Jazira ile oynadığı maçta "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları attı.
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Yadegar-e Emam Stadı'nda oynanan maçta taraftarların defalarca aynı tezahüratı yaptığı dikkati çekti.
İran'da Türk nüfusun en yoğun olduğu Tebriz'de, taraftarların daha önceki futbol karşılaşmalarında da benzeri sloganlar kullandığı biliniyor.
İran Birinci Futbol Ligi'nde 29 puanla 10. sırada yer alan Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.hafta mücadelesinde Al Jazira ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Gruptaki puanını 2'ye çıkaran İran ekibi son sırada bulunuyor.
Bugün Tebriz: Ne mutlu Türküm diyene— TRACTOR_OFFICIAL (@TractorOfficial) 13 Mart 2018
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- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:50
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Derbide gözler golcülerde
Toplam 1
Yorum
USTA SANTROFOR GİULİANONUN GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI GELMİŞTİR. TERİMDE FENERİN TOKATLARINI ÖZLEMİŞTİR
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 26
Yorum
fenerligenç inş yeniliriz de sizden kurtuluruz zaten şampiyon olamayız hiç değilse belki çeker gidersiniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 7
Yorum
bjk bjk kollanıyor tite de bjk li çıkltı
Tebriz'de "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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