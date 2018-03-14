Tebriz'de "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'de "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı

    Tebriz'de "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı

    Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. hafta maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 'yı konuk eden 'ın ekibi Traktör Sazi taraftarları, takımlarını "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı ile destekledi.

    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi taraftarları, dün takımlarının ile oynadığı maçta "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları attı.

    Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Yadegar-e Emam Stadı'nda oynanan maçta taraftarların defalarca aynı tezahüratı yaptığı dikkati çekti.

    İran'da Türk nüfusun en yoğun olduğu 'de, taraftarların daha önceki futbol karşılaşmalarında da benzeri sloganlar kullandığı biliniyor.

    İran Birinci Futbol Ligi'nde 29 puanla 10. sırada yer alan Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.hafta mücadelesinde Al Jazira ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Gruptaki puanını 2'ye çıkaran İran ekibi son sırada bulunuyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:50
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