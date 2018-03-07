Hababam Sınıfı sahnesi gerçek oldu: Adını söyledi, kırmızı kart gördü!
İngiltere Ulusal Güney Ligi'nde oynanan mücadelede sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Hemel Hempstead ile East Thurrock arasında oynanan mücadelede hakem Dean Hulme, bir dönem Arsenal'de de forma giyen Hempstead'lı oyuncu Sanchez Watt'a sarı kart gösterdi.
Adını elindeki karta yazmak için oyuncuyu yanına çağıran hakem, Watt'a adını sordu.
Watt cevap verdi, hakem İngilizcede "Ne?" anlamına gelen "What?" yanıtını aldığını düşünerek tekrar sordu.
Watt yine cevap verdi, hakem üçüncü kez sordu.
Watt da üçüncü kez cevap verdikten sonra hakem oyuncunun kararını kabul etmediğini ve adını söylemek istemediğini düşünerek ikinci sarı karttan Watt'ı dışarı yolladı.
Tam herkes Sanchez Watt'ın hakeme karşı uygunsuz bir dil kullanması sebebiyle kırmızı kart gördüğünü düşünmeye başlamıştı ki, Hempstead kaptanı Jordan Parkes konuya el koydu ve yanlış anlaşılmayı giderdi.
Bunun üzerine hakem Dean Hulme de ikinci sarı kartı iptal etti ve Watt oyuna döndü.
Hakemle oyuncu arasında geçen bu diyalog da akıllara Hababam Sınıfı filminden bu sahneyi getirdi:
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
-
''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 10
Yorum
bekle acele etme sen yenisin galiba :)))
-
Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 5
Yorum
austin vergi yok da sanki dev yıldızlarmı geliyo hep yaşını başını almış eski yıldızlar gelmiyomu zaten. böyle belki potansiyel oyuncular bulunur.
-
İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 13
Yorum
austin obunu yaptı nie cezayok,şubunu yaptı nie cezayok tartışması bitermi. böyle saldıran bi adamın 5 maç ceza almamasını nie gerektirsin. azbile
Hababam Sınıfı sahnesi gerçek oldu: Adını söyledi, kırmızı kart gördü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.