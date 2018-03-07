Hababam Sınıfı sahnesi gerçek oldu: Adını söyledi, kırmızı kart gördü!

Hemel Hempstead ile East Thurrock arasında oynanan mücadelede hakem Dean Hulme, bir dönem Arsenal'de de forma giyen Hempstead'lı oyuncu Sanchez Watt'a sarı kart gösterdi.

Adını elindeki karta yazmak için oyuncuyu yanına çağıran hakem, Watt'a adını sordu.

Watt cevap verdi, hakem İngilizcede "Ne?" anlamına gelen "What?" yanıtını aldığını düşünerek tekrar sordu.

Watt yine cevap verdi, hakem üçüncü kez sordu.

Watt da üçüncü kez cevap verdikten sonra hakem oyuncunun kararını kabul etmediğini ve adını söylemek istemediğini düşünerek ikinci sarı karttan Watt'ı dışarı yolladı.

Tam herkes Sanchez Watt'ın hakeme karşı uygunsuz bir dil kullanması sebebiyle kırmızı kart gördüğünü düşünmeye başlamıştı ki, Hempstead kaptanı Jordan Parkes konuya el koydu ve yanlış anlaşılmayı giderdi.

Bunun üzerine hakem Dean Hulme de ikinci sarı kartı iptal etti ve Watt oyuna döndü.



Hakemle oyuncu arasında geçen bu diyalog da akıllara Hababam Sınıfı filminden bu sahneyi getirdi:



