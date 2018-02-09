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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Yüzyılın bombası!

    Yüzyılın bombası!
    Psg'nin 222 milyon euro bedelle 'dan kadrosuna kattığı Neymar, yolunda... Uzun süredir ismi Madrid ile anılan sambacının, 'da mutsuz olduğu iddia edildi. basını, Real Madrid Başkanı Perez'in, bu transferle bizzat ilgilendiğini yazdı.

    Dünyanın en pahalı futbolcusu 'ın Madrid'e gideceği idda edildi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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