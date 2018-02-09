Arda’dan evlenme teklifi
Başakşehir’in yıldızı Arda Turan, kız arkadaşı Aslıhan Doğan’a evlenme teklifinde bulundu
İddialara yanıt gibi!
Arda Turan ve Aslıhan Doğan, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yan yana görüntülenmişti. İkilinin dini nikah kıydırdığı yönündeki iddialar basında geniş yer buldu. Türkiye'ye döndükten sonra basına konuşmama kararı alan Arda, soruları yanıtsız bırakmıştı. Dünkü evlenme teklifi bir anlamda sorulara cevap niteliğindeydi. Arda'nın İstanbul'da kullanmak için aldığı 2 milyon TL'lik aracı da dikkat çekmişti.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
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İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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