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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Arda’dan evlenme teklifi

    Arda’dan evlenme teklifi

    Başakşehir’in yıldızı , kız arkadaşı ’a evlenme teklifinde bulundu

    'dan ekiplerinden 'e transfer olmasıyla çok konuşulan milli oyuncu , daha önce bir kez ayrılıp barıştığı kız arkadaşı 'a evlenme teklifinde bulundu. 'daki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği sürpriz evlenme teklifi organizasyonda kız arkadaşı 'a hayatlarını birleştirme isteğini ileten , teklifini "Hayatımın en güzel parçası olan Aslıhan: Benimle evlenir misin?" cümlesiyle yaptı. Arda'nın sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen , "Evet" yanıtını verdikten sonra ikili birbirine sarıldı. Sevgilisinden "Evet" yanıtını aldıktan sonra kız arkadaşının parmağına yüzüğü geçiren Arda'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Sosyal medyaya da düşen evlenme teklifi binlerce yorum ve paylaşım aldı.

    İddialara yanıt gibi!
    ve Aslıhan Doğan, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yan yana görüntülenmişti. İkilinin dini nikah kıydırdığı yönündeki iddialar basında geniş yer buldu. 'ye döndükten sonra basına konuşmama kararı alan Arda, soruları yanıtsız bırakmıştı. Dünkü evlenme teklifi bir anlamda sorulara cevap niteliğindeydi. Arda'nın 'da kullanmak için aldığı 2 milyon TL'lik aracı da dikkat çekmişti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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