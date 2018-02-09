Van Persie yeni takımında ilk golünü attı
Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, yeni takımındaki ilk golünü ligde 3-0 yendikleri Groningen karşısında oyuna girdikten bir dakika sonra attı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord sahasında Groningen'i konuk etti.
Feyenoord, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Bilal Başakçıoğlu'nun yaptığı ortada Jern Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Jeremiah St. Juste, Feyenoord'u 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.
Fenerbahçe'den transfer edilen ve bu maçta yedekler arasında yer alan Van Persie, 77. dakikada oyuna girdi. Hemen ardından 78. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Van Persie, Feyenoord formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Feyenoord'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Feyenoord bu sonuçla Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 39 puanla 4. sırada yer aldı, Groningen ise 22 puanla 13. sırada kaldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile geçen ay sözleşme imzalamıştı.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:48
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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