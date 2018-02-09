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    09 Şubat 2018, Cuma
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    yeni takımında ilk golünü attı

    Van Persie yeni takımında ilk golünü attı

    Feyenoord'un devre arasında 'den transfer ettiği Robin , yeni takımındaki ilk golünü ligde 3-0 yendikleri Groningen karşısında oyuna girdikten bir dakika sonra attı.

    'nin (Eredivisie) 22. haftasında Feyenoord sahasında Groningen'i konuk etti.

    Feyenoord, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Bilal Başakçıoğlu'nun yaptığı ortada Jern Toornstra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra Jeremiah St. Juste, Feyenoord'u 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

    'den transfer edilen ve bu maçta yedekler arasında yer alan , 77. dakikada oyuna girdi. Hemen ardından 78. dakikada takımının 3. golünü kaydeden Van Persie, Feyenoord formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Feyenoord'un üstünlüğüyle tamamlandı.

    Feyenoord bu sonuçla Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde 39 puanla 4. sırada yer aldı, Groningen ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

    Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Eredivisie ekiplerinden Feyenoord ile geçen ay sözleşme imzalamıştı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:48
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