Hakem 90+5'te maçı bitirdi, ortalık karıştı!
Arjantin Prima B Ligi'nde Instituto ile Dalmine arasındaki maç 1-1 devam ederken 90+5. dakikada Dalmine'nin Instituto'yu 3'e 1 yakaladığı pozisyonda hakem maçı bitirince saha bir anda karıştı.
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