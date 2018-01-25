Malouda'nın yeni adresi şaşırttı!
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 37 yaşındaki Florent Malouda, Lüksemburg'un Differdange takımına transfer oldu
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Florent Malouda, Lüksemburg'un Differdange 03 takımıyla anlaştı.
Differdange 03 Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Kariyerinde Guingamp, Olympique Lyon, Chelsea, Trabzonspor ve Metz gibi takımlarda forma giyen Malouda, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Sol kanat oyuncusu son olarak Hindistan temsilcisi Delhi Dynamos'ta oynadı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:51
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
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