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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Malouda'nın yeni adresi şaşırttı!

    Malouda'nın yeni adresi şaşırttı!

    Bir dönem forması da giyen 37 yaşındaki , Lüksemburg'un Differdange takımına transfer oldu

    Bir dönem forması da giyen , Lüksemburg'un Differdange 03 takımıyla anlaştı.

    Differdange 03 Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

    Kariyerinde Guingamp, , , Trabzonspor ve Metz gibi takımlarda forma giyen Malouda, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı. Sol kanat oyuncusu son olarak temsilcisi Delhi Dynamos'ta oynadı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:51
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