Ziraat Türkiye Kupası
Lyon-Le Havre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Le Havre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lyon ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde 24 puanla 5. sırada yer alan ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı kazanarak yukarıya doğru çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasman öncesi 15 puanla 15. sırada bulunan Didier Digard ve öğrencileri ise kritik maçı kazanarak çıkış arıyor. Peki, Lyon-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:22
Lyon-Le Havre maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Lyon ile Le Havre arasında oynanacak. Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Lyon, Paulo Fonseca yönetiminde topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-mavili ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara doğru yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Didier Digard'ın öğrencileri ise 15 puanla 15. basamakta bulunuyor ve son haftalardaki dalgalı performansı geride bırakmak istiyor. Peki, Lyon-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Lyon-Le Havre maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LYON-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak Lyon-Le Havre maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

