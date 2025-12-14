Lens-Nice CANLI | Lens-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında futbolseverlerin gözleri Lens ile Nice arasında oynanacak mücadeleye çevriliyor. Ligde rüzgarı arkasına alan Lens, Pierre Sage yönetiminde çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynayacağı bu kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmek ve zirvedeki konumunu daha da güçlendirmek istiyor. Öte yandan Nice cephesinde işler tam tersi ilerliyor. Franck Haise yönetimindeki ekip, son 6 maçını da kaybederek derin bir düşüşe geçti. Peki, Lens-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LENS-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Lens-Nice maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LENS-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak Lens-Nice maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.