Haberler Fransa Ligue 1 Lorient-Lyon maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Lorient ile Lyon, Ligue 1'in 15. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde 14 puan ve -10 averajla 15. sırada bulunan ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. 3 maçtır süren yenilmezlik serisini devam ettirmek isteyen Olivier Pantaloni'nin öğrencilerine karşı 6. sıradaki konuk ekip ise ilk 5 mücadelesi verecek. Halihazırda 24 puanı bulunan ve 6. sıraya yerleşen Lyon, 4 maçlık galibiyet hasretine Nantes karşısında son verdi. Peki Lorient-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Lorient-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lorient, Ligue 1'in 15. haftasında Lyon ile karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, son mağlubiyetini 11. haftada Lens deplasmanında aldı. Lyon ise ilk 5'e yükselme şansını değerlendirecek. Deplasmandaki son mağlubiyetini Nice'ye karşı 8. haftada alan Paulo Fonseca'nın ekibi, yeni bir galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Lorient-Lyon maçı detayları...

Lorient-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lorient-Lyon maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Yves Allainnmat'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lorient-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Lyon maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

