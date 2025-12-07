Lorient-Lyon maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lorient-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lorient, Ligue 1'in 15. haftasında Lyon ile karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, son mağlubiyetini 11. haftada Lens deplasmanında aldı. Lyon ise ilk 5'e yükselme şansını değerlendirecek. Deplasmandaki son mağlubiyetini Nice'ye karşı 8. haftada alan Paulo Fonseca'nın ekibi, yeni bir galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Lorient-Lyon maçı detayları...

Lorient-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lorient-Lyon maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Yves Allainnmat'ta oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Lorient-Lyon MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Lyon maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.