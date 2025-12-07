CANLI SKOR ANA SAYFA
Le Havre-Paris FC maçı canlı yayın | Hangi kanalda, saat kaçta?

Le Havre-Paris FC maçı canlı yayın | Hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Le Havre, sahasında Paris FC'yi konuk edecek. Bu sezon elde ettiği 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan toplayan ev sahibi ekip, 14. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde 3 puan alarak küme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibine karşı Paris FC ise 15 puana sahip. 13 sıradaki konuk takım ise 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Le Havre-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Le Havre-Paris FC maçı canlı yayın | Hangi kanalda, saat kaçta?

Le Havre-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'in 15. haftası, Le Havre-Paris FC mücadelesine sahne oluyor. Ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Didier Digard'ın ekibi, 4 maçtır hasret kaldığı galibiyeti taraftarının önünde kazanarak bu sezon galibiyet sayısını 4'e yükseltmenin peşinde. Paris FC ise ğuan tablosunda rakibinin hemen üstünde yer alıyor. Rennes ve Lille yenilgilerinin ardından Auxerre ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, bu kez galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Le Havre-Paris FC maçı detayları...

Le Havre-Paris FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre-Paris FC maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Oceane'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Le Havre-Paris FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre-Paris FC maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.

