Le Havre-Paris FC maçı canlı yayın | Hangi kanalda, saat kaçta?

Ligue 1'in 15. haftası, Le Havre-Paris FC mücadelesine sahne oluyor. Ligde 14 puanla 14. sırada yer alan Didier Digard'ın ekibi, 4 maçtır hasret kaldığı galibiyeti taraftarının önünde kazanarak bu sezon galibiyet sayısını 4'e yükseltmenin peşinde. Paris FC ise ğuan tablosunda rakibinin hemen üstünde yer alıyor. Rennes ve Lille yenilgilerinin ardından Auxerre ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, bu kez galibiyet için sahaya çıkacak. İşte Le Havre-Paris FC maçı detayları...

Le Havre-Paris FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre-Paris FC maçı 7 Aralık Pazar günü oynanacak. Oceane'deki karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Le Havre-Paris FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre-Paris FC maçı beIN ekranlarından canlı yayınlanacak.