Paris FC - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? Fransa Ligue 1’de heyecan devam ediyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü Paris FC ile Auxerre, Stade Jean-Bouin’de karşı karşıya gelecek.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 11:02
Paris FC - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

💥Paris FC - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın! 💥

Fransa Ligue 1'in 29 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Paris FC, Auxerre'yi konuk edecek. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar "Paris FC – Auxerre maçı saat kaçta?", "Hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Şifresiz olarak izleyebilir miyim?" sorularını araştırıyor. Ligde deplasmanda ilk galibiyetini almak isteyen Auxerre, başkent Paris'teki Stade Jean-Bouin'de kritik bir sınav verecek. Ev sahibi Paris FC ise taraftar desteğiyle sahadan avantajlı bir sonuç çıkarmayı hedefliyor. Yayıncı kanal ve canlı izleme seçenekleri sporseverler için önceden paylaşılmış durumda. Peki, Paris FC - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris FC - AJ Auxerre maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

PARIS FC-AUXERRE MAÇI HANGİ GÜN?

Paris FC-Auxerre maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

PARIS FC-AUXERRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris FC-Auxerre maçı, saat 21:00'de başlayacak.

PARIS FC-AUXERRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris FC ve Auxerre, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Paris'da, Stade Charlety Stadyumu'nda oynanacak.

PARIS FC VS AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris FC ile Auxerre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Paris FC'nin muhtemel ilk 11'i: Trapp, Mbow, Otavio, Camara, Traore, De Smet, Kebbal, Marchetti, Simon, J. Lopez, Geubbels

Auxerre'nin muhtemel ilk 11'i: Leon, Sy, Diomande, Akpa, Oppegard, Matondo, El Azzouzi, Danois, Sinayoko, Mara, Loader

Paris FC maç paylaşımı

AJ Auxerre maç günü paylaşımı

👉 PARIS FC-AUXERRE MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

