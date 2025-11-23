CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nantes-Lorient CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Lorient CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Nantes ile Lorient karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasında yer alan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. 10'ar puanla 16. ve 17. sırada yer alan Nantes ile Lorient, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Nantes-Lorient maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nantes-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:56
Nantes-Lorient CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele sahne alıyor. Nantes ile Lorient'i karşı karşıya getirecek bu önemli randevu, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Ligde 10'ar puanla 16. ve 17. basamakları paylaşan iki ekip de, kötü gidişata dur demek ve yarışın içinde kalmak için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Nantes, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta avantajı eline almak isterken, Lorient ise deplasmanda alacağı 3 puanla nefes almak ve rakibini geride bırakmak amacında. Peki, Nantes-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NANTES-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Nantes-Lorient maçı 23 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NANTES-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak Nantes-Lorient maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

