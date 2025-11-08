CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre - Nantes maçı için geri sayım: Yayın ve saat bilgisi!

Le Havre, Ligue 1'in 12. haftasında Nantes'i konuk ediyor. 13 puan ve -4 averajla ligde 12. sırada bulunan ev sahibi, son maçında Toulouse ile golsüz beraberliğin ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Nantes ise 9 puan ve -7 averajla 15. sırada. Düşme hattı sınırında yer alan konuk ekip, tüm imkanlarını deplasman galibiyeti için zorlayacak. Peki Le Havre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:31
Le Havre - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Le Havre, Ligue 1'in 12. haftasında Normandiya'daki Stade Oceane'de Nantes ile karşılaşacak. Ligue 1'deki yenilmezlik serisini dörde çıkarmayı hedefleyen Didier Digard'ın öğrencilerine karşı Nantes ise düşme hattı sınırından kurtulmak için mücadele edecek. Son 2 maçında aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçen konuk ekip, yeniden yükseliş trendini yakalamak istiyor. Peki Le Havre - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Le Havre - Nantes maçı MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Le Havre - Nantes maçı maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 21.00'de oynananacak. Stade Oceane'deki karşılaşma, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Le Havre - Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Le Havre: Diao; Nego, Lloris, Sangante, Delaine; Seko; Kechta, Ndiaye, Toure; Khadra, Soumare

Nantes: Calgren; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Leroux; Mwanga, Tabibou; Guirassy, Mohamed, Abline

