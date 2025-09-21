CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Paris FC-RC Strasbourg maçı izle | Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Paris FC-RC Strasbourg maçı izle | Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Paris FC ile RC Strasbourg karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Paris FC-RC Strasbourg maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 12:18
Paris FC-RC Strasbourg maçı izle | Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Paris FC-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Paris FC ile RC Strasbourg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Paris FC-RC Strasbourg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARİS FC-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Paris FC-RC Strasbourg maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

