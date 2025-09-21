Paris FC-RC Strasbourg maçı izle | Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Paris FC-RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Paris FC ile RC Strasbourg, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Paris FC-RC Strasbourg maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARİS FC-RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Paris FC-RC Strasbourg maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.